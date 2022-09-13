Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

13.09.2022 13:06
Edirne'den kısa kısa

Edirne Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Tamer Karadağ, Türkiye'de yaşayan Azerbaycan kökenli vatandaşların ve Türk halkının Azerbaycan halkının ve silahlı kuvvetlerinin yanında olduğunu bildirdi.

Edirne Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Tamer Karadağ, Türkiye'de yaşayan Azerbaycan kökenli vatandaşların ve Türk halkının Azerbaycan halkının ve silahlı kuvvetlerinin yanında olduğunu bildirdi.

Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından açılan ateşe Azerbaycan ordusunun misliyle karşılık verdiğini belirtti.

Karadağ, Türkiye'de 5 milyon Azerbaycan kökenli vatandaşın yaşadığını, gerektiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda hem cephede hem de cephe gerisinde görev alabileceklerini dile getirdi.

Türkiye'de yaşayanların dualarının Azerbaycan ile olduğunu belirten Karadağ, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın ve özellikle tarih sahnesinde 1918 ve 1992 yıllarında Azerbaycan Türklerine soykırım ve katliamlar yaparak, öz yurdumuza ve öz insanımıza büyük acılar yaşatan katil Ermenistan ve destekçileri olan ülkelerin bilmeleri gerekmektedir ki, dünya savaş tarihi bir çok kez küllerimizden yeniden doğarak zaferlerimize tanıklık etmiştir.

Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda Azerbaycan Devleti, cenap başkan İlham Aliyev başta olmak üzere vatandaşlarıyla ve coğrafyasıyla bizlerin parlayan yıldızıdır. Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda hem cephede, hem de cephe gerisinde seve seve görev alacağımızı belirtmek isteriz. Bu konuda samimiyetimiz ebedi, yüreğimiz ve dualarımız Azerbaycan halkı ve Azerbaycan silahlı kuvvetleriyle."

Kaymakam Sevgili şehit ailesini ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, şehit er Süleyman Cevizkıran'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili, ilçeye bağlı Paşaköy'de yaşayan Cevizkıran ailesiyle bir araya geldi.

Şehit Cevizkıran'a Allah'tan rahmet dileyen Sevgili, şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Karadağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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