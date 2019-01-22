Edirne Babasının Öldürdüğü Diğdem Uslu'nun Köpeği 'Şans'a Hayvanseverler Sahip Çıktı

Babasının öldürdüğü Diğdem Uslu'nun köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktı Edirne
'nin Keşan
ilçesinde babası dönerci Hasan Uslu
'nun (55) elleriyle boğup, cesedini bıçakla parçalara böldükten sonra ormanlık alana gömdüğü Diğdem Uslu'nun (32) köpeği 'Şans', hayvanseverler tarafından bakılıyor.
Keşan'da, tartışma üzerine babası Hasan Uslu tarafından elleriyle boğulup, cesedini bıçakla parçalara böldükten sonra ormanlık alana gömülen oryantal Diğdem Uslu'nun labrador retriever cinsi 2 yaşındaki erkek köpeği 'Şans', Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından koruma altına alındı.
Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, dernek olarak 'Şans' isimli köpeğe sahip çıkarak, koruma altına aldıklarını belirterek, Biz onu yalnız bırakmadık, sahiplendik. Ona kendi evladı gibi bakacak bir yuva arıyoruz. Ona rahmetli sahibinin verdiği sevgiyi verebilecek yuva arıyoruz. Onu bu sıkıntılarından uzaklaştıracak bir yuva arıyoruz dedi.
'ŞU AN TRAVMADA'
Diğdem Uslu'nun hayvansever biri olduğunu ifade eden Cebeci, şunları söyledi Yattığı yerde huzur içinde olsun istiyoruz. Çünkü insanlara da, hayvanlara da çok değer veren bir arkadaştı. Ama başından talihsiz bir olay geçti. Keşke canından olmasaydı, bu hayvan da sahipsiz kalmasaydı. Ama şu an sahipsiz değil. Bizim korumamız altında ve evde bakılmakta. Bütün bu olaylar, 'Şans'ın gözü önünde gerçekleştiği için şu an travmada. Bize geldiğinde sürekli ağlayıp, inleyip çıkmak istiyordu. Erkek gördüğü zaman korkuyordu. Daha çok kadınlara yaklaşıyordu. Şu an biraz daha iyi. Yaşadıkları kolay değil. Sahibi gözü önünde öldürüldü. Sahiplenecek arkadaşın ona çok iyi baktığında bunları aşacağına inanıyorum. Sevgi her şeyin ilacıdır.
CESEDİ KIZ KARDEŞİNE TESLİM EDİLECEK
Öte yandan Diğdem Uslu'nun İstanbul Adli Tıp Kurumu
'nda bulunan cenazesinin işlemlerin ardından İstanbul'da üniversite öğrencisi olan kız kardeşi Özlem Uslu'ya teslim edilerek, memleketi Eskişehir
'de toprağa verileceği öğrenildi.