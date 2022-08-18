Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Vali Kırbıyık başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Vali Kırbıyık başkanlığında toplandı

18.08.2022 16:38
Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Vali Kırbıyık başkanlığında toplandı

Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kurulun çalışma esasları ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili genel bilgilendirmelerde bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) temsilcileri de yürütülen faaliyetler ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, bağımlılıkla mücadelede her türlü önleyici tedbirin alınması ve uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelede arzın ve talebin önüne geçilecek tedbirlerin alınması ile rehabilitasyon ve tedavi süreçlerinin etkinliğinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Özellikle tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından vatandaşlarımızın çeşitli meslek edindirme kurslarıyla desteklenerek istihdam edilmesi ve sosyal hayata entegrasyonunun sağlanmasını noktasında da çalışmalarımızı eksik bırakmamalıyız. Bu konuda genel olarak yapacağımız tüm çalışma ve faaliyetlerin, birbirini tamamlayıcı ve destekleyici olacak şekilde kurgulanması gerekiyor."

Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ilgili kurum müdürleri ve yetkilileri katıldı.

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Kaynak: AA

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