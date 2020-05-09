EDİRNE BAHAR YAĞMURLARI AYÇİÇEĞİNE HAYAT VERDİ; YÜKSEK VERİM BEKLENİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE BAHAR YAĞMURLARI AYÇİÇEĞİNE HAYAT VERDİ; YÜKSEK VERİM BEKLENİYOR - Son Dakika

EDİRNE BAHAR YAĞMURLARI AYÇİÇEĞİNE HAYAT VERDİ; YÜKSEK VERİM BEKLENİYOR

6 saat önce

TÜRKİYE'nin yemeklik ayçiçeği yağı üretiminde önemli bölgelerinden Edirne'de, kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağmurları üreticinin yüzünü güldürüp, yüksek verim almada umutlandırdı.

TÜRKİYE'nin yemeklik ayçiçeği yağı üretiminde önemli bölgelerinden Edirne'de, kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağmurları üreticinin yüzünü güldürüp, yüksek verim almada umutlandırdı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Geçtiğimiz 5 gün içinde 50 kiloya yakın bölgemiz yağış aldı. Bu bizi sevindirdi. Ekili olan ayçiçeğine, buğdayımıza, kanolamıza hepsine iyi geldi. Hasatta yüksek verim bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin ayçiçeği, buğday ve pirinç üretimiyle tahıl ambarı olarak bilinen Edirne'de kurak geçen kışın ardından, son 40 günde metrekareyi düşen 150 kilogram yağış, üreticilerin yüzünü güldürüp, umutlandırdı. Ayçiçeği ihtiyacı olan suyu alıp sağlıklı bir şekilde toprak üzerinde boy verirken, yağan yağmur, buğday ve kanola üreticisini de sevindirdi. Ekimi tamamlanan ve kısa sürede toprak üzerinde boy veren ayçiçeği ile birlikte, yeşeren buğday ve sarı renkte çiçek açan kanola bitkisi tarlaları rengarenk görüntüye bürüdü. Kurak geçen kış aynın ardından bahar yağmurlarıyla yüzü gülen üreticiler, hasattan yüksek verim bekliyor.

'YAĞIŞLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kurak geçen kışın ardından yağan yağmurlar yüzlerini güldürdüğünü belirterek, "Edirne'de ayçiçeği ekimimizde sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Bölgemizin yağış almasıyla birlikte ayçiçeklerinde güzel gelişme yaşandı. Geçtiğimiz 5 gün içinde 50 kiloya yakın bölgemiz yağış aldı. Bu bizi sevindirdi tabi ekili olan ayçiçeğine, buğdayımıza, kanolamıza hepsine iyi geldi. Yağışlar yüzümüzü güldürdü ve özelikle buğdayın yağışa çok ihtiyacı vardı. Bu yağan yağmurla iyi bir sezon olacağını ümit ediyoruz" dedi.

Bölgenin aldığı yağışların ardından rekolte ve verimde artış beklediklerini ifade eden Arabacı, "Edirne'de geçtiğimiz yıl 950 bin dönüm civardı ayçiçeği ekilmişti bu yılda 975 bin dönüm ayçiçeği ekildiğini söyleyebiliriz. Edirne, Türkiye sıralamasında ayçiçeği ekiminde 4'üncü sırada yer alıyor. Bu yüzden ayçiçeği ekiminde önemli bir bölgeyiz. Tabi bu yağan yağmurlarla birlikte bizim için önemli olan ayçiçeğini denk çıkarmak. Bütün ayçiçeği düzgün bir şekilde çıkış sağlarsa onun büyümesi, gelişimi tabi yağan yağmurlarla desteklemesiyle birlikte gelişimini sağlayıp istenilen verim oluşacak kanaatindeyiz. Yani bu aldığımız yağışlar güzel ayçiçeğinin denk çıkmasını sağladı. Ama bundan sonra alacağımız yağışlarda iyi olursa hayırlı bir sezon geçireceğimiz düşüncesindeyim. Bundan sonra belirli aralıklarla azda olsa sık yağışlar alırsak ayçiçeğinde istenilen rekolte ve istenilen verime ulaşılır" diye konuştu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de takibiyle, üretimde çok hassas davrandıklarını bu yüzden ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

'GİDİŞAT ÇOK İYİ'

Edirne'nin Büyükismailçe köyünde önemli oranda ayçiçeği üretimi yapan Erdal Akgün, kışın kurak geçmesinin ardından bahar yağmurları üreticiyi umutlandırdığını söyledi. Akgün, "2019 Ağustos ayından bu yana yağış beklentileri içinde umutsuzluğa gömülmüşken bir anda bahar yağmurlarıyla birlikte, Edirne ve Trakyalı ayçiçeği üreticisinin yüzü gülmeye başladı. Son bir aydan bu yana çok verimli yağışlar aldık. Kış kuraklığını atlattık diyebiliriz. Hava tahmin raporlarına baktığımızda da umutlarımız artıyor. Bu yıl ayçiçeği böyle giderse ayçiçeğinden yüksek verim alacağız. Ektiğimiz ayçiçeği tarlaları yağış aldığı için çok sağlıklı yetişiyor. Bu hem verimin hem de kalitenin artmasına neden olacak. Gerçekten gidiş hat çok iyi. İnşallah yüzümüz gülecek diye düşünüyorum"

dedi.

EDİRNE BAHAR YAĞMURLARI AYÇİÇEĞİNE HAYAT VERDİ; YÜKSEK VERİM BEKLENİYOR

Hüseyin Arabacı, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:02 Kaynak: DHA


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ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE BAHAR YAĞMURLARI AYÇİÇEĞİNE HAYAT VERDİ; YÜKSEK VERİM BEKLENİYOR - Son Dakika
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