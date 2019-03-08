Edirne Bakan Koca Şiddete Uğrayan Sağlık Çalısanının İfadesi Hastanede Alınacak

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili olarak yeni bir düzenleme yapıldığını belirterek, Bu çerçevede olan düzenlemede şikayete konu olmadan failin yakalanması ve bir kamu davası gibi görülerek failin yakalanması ve kolluk kuvvetlerince serbest, tutuklanma, serbest...

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili olarak yeni bir düzenleme yapıldığını belirterek, Bu çerçevede olan düzenlemede şikayete konu olmadan failin yakalanması ve bir kamu davası gibi görülerek failin yakalanması ve kolluk kuvvetlerince serbest, tutuklanma, serbest bırakılmaysa serbest bırakılmanın ancak o zaman mümkün olabileceğini belirten bir genelge. Ayrıca özellikle ifadelerinin de yerinde alınmasıyla ilgili yani sağlık çalışanın ifadesinin hastanede alınmasıyla ilgili de bir düzenleme dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de bakanlığıyla ilgili temaslarda bulunup, ambulans dağıtım törenine katıldı. Valiliği ziyaretinde Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılanan Bakan Koca, aldığı brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı yasanın çıktığını belirten Koca, şunları söyledi Sağlıkta şiddet maalesef son dönemde gündemde olan ve bizim asla hiçbir şekilde duymak istemediğimiz, kutsal bildiğimiz bu mesleği icra eden sağlık çalışanlarımıza şiddetin tasvip edilebilirliği mümkün olmaz. Bu çerçevede bakanlığımın ilk aylarında bu konuyla fazla eğildim ve özellikle sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa çalışması oldu. Bu yasayla ilgili de geçen 10 gün kadar önce İçişleri Bakanlığımızın da bir genelgesi yayınlandı. Yani bundan sonra kanun çerçevesinde uygulamanın nasıl olabilirliği ile ilgili bir düzenleme. Yani bu çerçevede olan düzenlemede şikayete konu olmadan failin yakalanması ve bir kamu davası gibi görülerek failin yakalanması ve kolluk kuvvetlerince serbest, tutuklanma, serbest bırakılmaysa serbest bırakılmanın ancak o zaman mümkün olabileceğini belirten bir genelge. Ayrıca özellikle ifadelerinin de yerinde alınmasıyla ilgili yani sağlık çalışanın ifadesinin hastanede alınmasıyla ilgili de bir düzenleme. Fakat bu şiddet olayının asayişle çözülebileceğine bırakılmayıp, dosyanın savcılık ve başsavcılıkta tekemmül ettikten sonra eğer tutuklanmaysa inanmıyoruz.



Bakan Koca, 'Şiddet Eylem Planı' çerçevesinde bir çalışmaları olduğunu belirterek, Burada özellikle geçen ay sağlık çalışanlarımızın güvenliği ile ilgili bir çalışma yapıldı ve kitapçık dağıtıldı. Bunun dışında hastalarımızın da yerinde bu konuyla ilgili değerlendirmek yapmak üzere bu konuyla ilgili birimler oluşturuldu. Ayrıca bu şiddeti doğuran sebeplere de yönelmek gerektiğini, bu çerçevede özellikle hasta yoğunluğu, iş yükü, fiziki şartlar dahil olmak üzere bir çalışma içindeyiz. Bununla ilgili imkanlarımız ölçüsünde bu iş yükünü azaltmak noktasında bir çalışma olacak önümüzdeki bir ay içerisinde. Bunun dışında ben sadece sağlıkta şiddetin değil, genelde de şiddetin ve gaspın ve hırsızlık dahil olmak üzere ceza kanununda bir takım kamu vicdanını rahatlatıcı düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hedefte biz yapılması gerekenin özellikle sağlık hizmetinin verildiği ortamda hasta ve hekim güvenliğini sağlamak bizim için hedef oluyor olacak. Bu çerçevede hem hekim hasta iletişimini hem de sağlık okur yazarlığını hem de fiziki ve iş yükü dahil olmak üzere bir takım doğuran sebeplerin üzerine de eğilmek noktasında bir kararlılığımız olacak dedi.



Edirne'ye AK Parti hükümeti döneminde büyük yatırımlar yapıldığınıda ifade eden Koca, daha sonra trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından Edirn'ye tahsis edilen 5 ambulansın teslim törenine katıldı. Burada anahtarlarını ambulansta görevi sağlık ekiplerine teslim eden Koca, daha sonra esnaf ziyaretini gerçekleştirdi. Bakan Koca, Ak Parti il teşkilatını ziyaret ettikten sonra Cuma namazını Selimiyi Camisi'nde kıldı.

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