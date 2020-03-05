Edirne bakan soylu göçmenlere yardım eden kızılay ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

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Edirne bakan soylu göçmenlere yardım eden kızılay ekiplerini ziyaret etti
6 saat önce
EDİRNE BAKAN SOYLU GÖÇMENLERE YARDIM EDEN KIZILAY EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ (Kızılay Başkanı Kerem Kınık RÖPORTAJIYLA)
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:09 Kaynak: DHA
EDİRNE BAKAN SOYLU GÖÇMENLERE YARDIM EDEN KIZILAY EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ (Kızılay Başkanı Kerem Kınık RÖPORTAJIYLA)
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