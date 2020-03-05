Edirne bakan soylu göçmenlere yardım eden kızılay ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne bakan soylu göçmenlere yardım eden kızılay ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Edirne bakan soylu göçmenlere yardım eden kızılay ekiplerini ziyaret etti

6 saat önce

EDİRNE BAKAN SOYLU GÖÇMENLERE YARDIM EDEN KIZILAY EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ (Kızılay Başkanı Kerem Kınık RÖPORTAJIYLA)

EDİRNE BAKAN SOYLU GÖÇMENLERE YARDIM EDEN KIZILAY EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ (Kızılay Başkanı Kerem Kınık RÖPORTAJIYLA)

Edirne bakan soylu göçmenlere yardım eden kızılay ekiplerini ziyaret etti

Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:09 Kaynak: DHA
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