Edirne-bakan yardımcısı turagaykapıkule'deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne-bakan yardımcısı turagaykapıkule'deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz - Son Dakika

Edirne-bakan yardımcısı turagaykapıkule'deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz

6 saat önce

Bakan Yardımcısı TuragayKapıkule'deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruzTİCARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Kapıkule'de bu çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi.

Bakan Yardımcısı TuragayKapıkule'deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz

TİCARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Kapıkule'de bu çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere geldiği Edirne'de Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Kapıkule gümrük sahasında devam eden modernizasyon çalışmalarının bu yıl içerisinde bitirilerek bekleyiş çilesini sonlandırmak istediklerini belirten Turagay, Kapıkule'de bu çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Kapıkule'deki çileyi sona erdirmek için Bulgar heyetle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Turagay, Biliyorsunuz biz Bulgar heyetle çok sık bir araya geliyoruz. Bugün de Bulgar Ekonomi Bakanı ve Bulgar Gümrük İdaresi Başkanı ile bir araya geleceğiz. Kapıkule'de bu çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi.

'BULGAR TARAFINDAN GENİŞLETMEYE GİTMELERİNİ İSTEDİK'

Gümrük sahasının, tüm yolcu ve araç trafiğini kaldırabileck bir yapıya kavuşması için modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Turagay, Sahanın bütün o TIR, yolcu ve araba trafiğini kaldırabilecek bir yapıya kavuşması için Kapıkule'yi modernize ediyoruz biliyorsunuz, inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde de açacağız. Bulgar tarafından da bir takım isteklerimiz oldu. Onlarda da bir takım genişletmelere gitmelerini istiyoruz. Bu konuda bugünkü toplantıda da somut adımlar atacağız. Sayın valimizle, bölge müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla birlikte bu konu üzerinde çok duruyoruz. Bizim için Edirne'de, Kapıkule'de, TIR şoförlerimiz de önemli diye konuştu.

Edirne-bakan yardımcısı turagaykapıkule'deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: En az 10 ülke bayilik için irtibata geçti
Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne-bakan yardımcısı turagaykapıkule'deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]