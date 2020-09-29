- Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira - Son Dakika

- Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira

- Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira Edirne'de tanesi 10 liraya düşen palamut balığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

- Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira

EDİRNE - Edirne'de tanesi 10 liraya düşen palamut balığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Edirne'de palamut balığının tanesinin 10 liradan satıldığını duyan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde balık pazarına akın etti. Balıkçıların önünde adeta kuyruk oluşturan vatandaşlar palamut balığına yoğun ilgi gösterdi.

Palamut kıyıya vurdu, çorba fiyatına satılıyor

Çorba fiyatına balık sattıklarını söyleyen balıkçı Feridun Bistiren, "Palamutların kıyıya vurduğunu belirterek, "herkes gelsin alsın. Bir daha 10 liraya palamut bulamazlar" dedi.

Balıkçı da vatandaş da memnun

Palamut balığında bugün çok bolluk olduğunu söyleyen bir başka balıkçı Hamza Köksoy'da hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların memnun olduğunu ifade etti. Vatandaşlar da, balığın ucuz olmasına sevindiklerini belirttiler.

- Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira
- Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira
- Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira
- Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira
- Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira

Edirne, Balık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Edirne balık pazarında palamut bolluğu: 10 lira - Son Dakika Ekonomi

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