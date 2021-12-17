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Edirne Balkan Türkleri Federasyonundan Batı Trakya'daki azınlık okulları eylemine destek Açıklaması - Son Dakika

Edirne Balkan Türkleri Federasyonundan Batı Trakya'daki azınlık okulları eylemine destek Açıklaması

17.12.2021 10:00
Edirne Balkan Türkleri Federasyonundan Batı Trakya'daki azınlık okulları eylemine destek Açıklaması

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu, Batı Trakya'daki azınlık okulları eylemini desteklediğini açıkladı.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu, Batı Trakya'daki azınlık okulları eylemini desteklediğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Batı Trakya'da yaşayanların bugün çocuklarını okula göndermeme kararı aldığı belirtildi.

Bir günlük eylemin desteklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği, Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında maruz kaldığı hak ihlallerine dikkati çekmek amacıyla bugün Batı Trakya genelinde tüm Türk ilkokullarına öğrencilerin gönderilmemesi yönünde eylem

kararı almıştır. Batı Trakya Türk azınlığının ikili ve uluslararası antlaşmalarla edindiği eğitim özerkliği tek taraflı olarak Yunan hükümetince ihlal edilmektedir. Yunanistan'ın bu tutumu, en tabii insan haklarından olan eğitim konusunda kendi vatandaşı olan Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının mağduriyetlerine yol açmaktadır."

Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliğinin aldığı eylem kararının yerinde ve doğru bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Yunan makamlarını uluslararası anlaşmalara ve temel insan haklarına uymaya davet ediyor, Türk kamuoyunu da soydaşlarımızın sorunlarıyla daha fazla ilgilenmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Balkan Türkleri, Batı Trakya, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Balkan Türkleri Federasyonundan Batı Trakya'daki azınlık okulları eylemine destek Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne Balkan Türkleri Federasyonundan Batı Trakya'daki azınlık okulları eylemine destek Açıklaması - Son Dakika
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