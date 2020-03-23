EDİRNE Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı - Son Dakika

EDİRNE Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı

6 saat önce

Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sırayla alınması nedeniyle banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sırayla alınması nedeniyle banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Polis, sık sık kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Keşan'da çeşitli işlemler için banka şubelerine gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sırayla alındı. Vatandaşların bankalara sırayla alınması nedeniyle şube önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı. Zaman zaman kuyrukta bekleyenlerle bankaların güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Polis, şehir genelinde İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı bulunanlar için sokağa çıkma sınırlaması kapsamında da denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı bulunanlar ihtiyaçlarını da karşılıyor.

EDİRNE Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı

Polis, Banka, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:01 Kaynak: DHA

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