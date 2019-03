Edirne Barosu Başkan Yardımcısı Arıkan: "Kadına Karşı Yapılan Her Türlü Şiddetin Karşısındayız"

Edirne Barosu Başkan Yardımcısı ve Keşan Temsilcisi Av. Aylin Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına karşı yapılan her türlü şiddete karşı olduklarını söyledi.

Edirne Barosu Başkan Yardımcısı ve Keşan Temsilcisi Av. Aylin Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına karşı yapılan her türlü şiddete karşı olduklarını söyledi.



Edirne Barosu Başkan Yardımcısı ve Keşan Temsilcisi Av. Aylin Arıkan, Edirne'nin Keşan ilçesinde yaptığı açıklamada "Kadın Hakları" teması ile ortaya çıkan, dünyada kadına verilen değeri gösterme adına Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında ilan edilen ve 1977 yılında şimdiki halini alan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nün, Türkiye'de ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandığını belirtti. Arıkan, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı sırasında mücadelesine tanık olarak her seferinde kadınları takdir etmiş, kadının sosyal, ekonomik ve siyasal konumunda iyileştirici planlar hazırlayarak bunları hayata geçirmeyi planlamış ve Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra bu planlar doğrultusunda ilerleyerek pek çok ilke imza atmıştır. Biz Türk kadınları ona çok şey borçluyuz ve minnettarız. Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür. Türkiye'de aile, çağdaş hukuk anlayışına uygun olarak medeni kanun esaslarına göre kurulmuştur. Türk ailesinin kuruluşunu yeniden düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle, toplumsal ve ekonomik hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Ancak ülkemize baktığımızda, günümüzde ne yazık ki kadının hala hak ettiği yerde olmadığını görüyoruz. Kadınlara çalışma hayatında yeterince eşit fırsatlar maalesef sunulmuyor. Daha da kötüsü, kadınlarımız ülkemizde çok ciddi istismar ve şiddete maruz kalıyorlar. Kadınlarımız; korkutuluyor, sindiriliyorlar. Bu konuda kadına karşı yapılan her türlü şiddetin karşısındayız" dedi. - EDİRNE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gürgen Öz'den Mehmet Akif Alakurt'a Olay Sözler: Her Sakalı Olan Adam Değil

Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi

Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında: Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş

Bakan Dönmez: 19 Milyar Tonluk Kömür Rezervi Tespit Ettik