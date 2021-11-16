Edirne Barosuna kayıtlı stajyer avukatlar İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Barosuna kayıtlı stajyer avukatlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Baro Başkan Yardımcısı Gökhan Karakoç'un da yer aldığı ziyarette stajyer avukatları İl Müdürü Musa Aşılıoğlu ile Geri Gönderme Merkezi Müdürü Enver Tutel karşıladı.

Aşılıoğlu ve Tutel, stajyer avukatlara İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerçekleştirilen idari iş ve işlemler ile kurumun kuruluş amacı ve kurumda verilen hizmetler hakkında bilgi verdi, avukatların kurum işleyişindeki rolünü anlattı.

Edirne Barosu ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Aşılıoğlu, ziyaretin, mesleğe yeni başlayan avukatlar için oldukça faydalı olacağını ifade etti.

Karakoç da devletin, Edirne İl Göç İdaresi gibi yüz akı kurumlarla mazlumların yanında olduğunu belirterek, " Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye kalkan kimi ülkelerin, çeşitli nedenlerle sınırlarına gelen garip gurebaya nasıl bir muameleyi reva gördüklerini üzülerek izliyoruz." ifadelerini kullandı.