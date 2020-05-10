EDİRNE Başkan, itfaiye merdiveniyle çıktığı pencerelerden Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Başkan, itfaiye merdiveniyle çıktığı pencerelerden Anneler Günü'nü kutladı

EDİRNE'de, Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacıyla itfaiye merdivenine bağlı sepetle evlerinin pencerelerine çıktığı ilçenin en yaşlı 2 annesinin Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek verdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamınsa sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek ve Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Başkan Helvacıoğlu, ilçenin en yaşlı kadınlarından Yukarı Zaferiye Mahallesi Medya Caddesi üzerinde oturan 2 çocuk annesi Nebiye Tokmak (85) ve Yeni Mahalle Zübeyde Hanım Caddesi'nde oturan 4 çocuk annesi Ayşe Değirmendereli'nin (94) yaşadığı evlerin pencerelerine itfaiye merdivenine bağlı sepetle çıkarak, Anneler Günü'nü kutladı ve kendilerine çiçek ile hediyeler verdi. İlginç Anneler Günü kutlaması belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanırken, çevredeki vatandaşlarda olanları ilgiyle izledi.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın en yaşlı annelerinin tüm vatandaşlar adına Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, "Anneler bizleri için eksilmeyen değerlerimizdir. Cennet onların ayakları altında. Sosyal mesafe kuralına uyarak kendisine çiçeğini verdik. Amacımız farkındalık yaratmak. Belediyeci olduğumuz için kendisine itfaiye sepetiyle camdan ulaştık. Allah onlara uzun ömür ve sağlıklı günler versin" dedi.