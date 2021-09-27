Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu aşının önemini anlattı - Son Dakika

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Kovid-19 salgınının son dönemde aşısızların salgını haline geldiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin nikah salonunda belediye personeline yönelik "Kovid-19 ve Aşı Farkındalığı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tanrıkulu, burada yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede en etkin yöntemin aşı olduğunu ifade etti.

Aşının olmadığı dönemde, 516 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktaran Tanrıkulu, "Aşılar tamamlandıktan sonra toplamda hayatını kaybeden sağlık çalışanı 26." dedi.

Vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunan Tanrıkulu, "Pandemi başladığı günden beri çok yakınlarımızı kaybettik, çok gençlerimizi kaybettik. Daha geçen hafta çok sevdiğimiz bir çalışanımız genç yaşta hayatını kaybetti, Kovid'den dolayı. Hamile bir kardeşimiz, Edirneli bir kardeşimiz yine Kovid'den dolayı hayatını kaybetti. Son dönemde artık aşısızların pandemisi haline geldi ve biz de bu konuda çok ciddi önemler alıyoruz." diye konuştu.

Halk Sağlığı Uzmanı Bahar Marangoz da katılımcılara salgın ve Kovid-19 aşılarıyla ilgili bilgi verdi.