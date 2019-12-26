Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 75 bin lira teminatla adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 75 bin lira teminatla adli kontrol - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 75 bin lira teminatla adli kontrol

6 saat önce

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek'ten açılan dava kapsamında savcılıkta ifade verdi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 75 bin lira teminatla adli kontrol, System.String[]

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek'ten açılan dava kapsamında savcılıkta ifade verdi. Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığında, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de yaşarken, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak'tan cezaevinde tutuklu kalan ve aynı suçlardan hakkında başka davalar süren Ş.B., tahliye kararı sonrası Bulgaristan'a kaçtı. Bulgaristan'da yaşayan Ş.B., 1 yıl önce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında, kendisini darbettirdiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gürkan hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Konuyla ilgili savcılık tarafından ifadesi alınan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla bırakıldı.Başkan Gürkan, hakkında açılan davayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi. Hem müşteki hem de şüpheli olarak ifade verdiğini ve kendisine iftira atıldığını kaydeden Gürkan, "Savcılıkta müşteki- şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Ben de bana iftira atan kişiden şikayetçi oldum. İftira atan kişi farklı bir suçtan aldığı ceza nedeniyle Bulgaristan'a kaçtı. Suçsuz olsa ülkeden kaçmazdı. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.


Recep Gürkan, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:15 Kaynak: DHA
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