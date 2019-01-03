Son Dakika Haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'Adrianoupolis' Tepkisi

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'Adrianoupolis' Tepkisi

33 dakika önce

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kente günü birlik alış verişe gelen Yunan ve Bulgar vatandaşlarının yeni yılını, kent geneline asılan afişlerle Yunanca ve Bulgarca mesajla kutladı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'Adrianoupolis' Tepkisi, System.String[]
EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kente günü birlik alış verişe gelen Yunan ve Bulgar vatandaşlarının yeni yılını, kent geneline asılan afişlerle Yunanca ve Bulgarca mesajla kutladı. Yunanca mesajın altına Edirne'nin adının 'Adrianoupolis' olarak yazılmasına Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, tepki gösterdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'yi ziyarete gelen ve alışveriş yaparak kentin ekonomisine büyük katkı sağlayan Yunan ve Bulgar turistlerin de yeni yılını kente astığı afişlerle Yunanca ve Bulgarca olarak, "Yeni yılınız kutlu olsun. 2019 yılı tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirsin" mesajı ile kutladı. Gürkan'ın Yunanca mesajın altında Edirne isminin 'Adrianoupolis' yazılmasına, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Güner, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Yunanca ve Bulgarca yeni yıl mesajları direklere asıldı. Eyvallah güzel bir hareket. Bulgarca olan kutlamada Edirne yazıyor. Fakat Yunanca da...Burası Adrianopolis değil Sayın Başkan! Burası Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış serhad şehri Edirne. Şaşırmayın. Her paylaşımda kullandığınız Atatürk' ün gösterdiği aydınlık yol bu değil. Atam bu toprakları 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyerek aldı. Yol bu.."

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:04 Kaynak: DHA

Recep Gürkan, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne Belediye Başkanı'nın Yunanca Olarak Hazırlattığı Yeni Yıl Afişleri Büyük Tepki Topladı Ulusal Kanal'ın Sunucusu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Yeni Yıl İçin Paylaştığı Kürtçe Mesajı Aşağıladı

Son Dakika! Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:37:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'Adrianoupolis' Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]