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SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz - Son Dakika

SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz

16.07.2021 16:52

SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali GürbüzGürkan: Altın kemere en yakın isim Ali GürbüzOlgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'da ebedi altın kemere yakın pehlivanın son 2 yılın şampiyonu Ali Gürbüz olduğunu belirterek,...

SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz

Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'da ebedi altın kemere yakın pehlivanın son 2 yılın şampiyonu Ali Gürbüz olduğunu belirterek, "Belediye başkanlığım dönemimde bir başpehlivanın altın kemer almasını, ona bir altın kemer vermeyi arzu ederim. Şu anda en favori isim Ali Gürbüz, çünkü 1 şampiyonluğu kaldı. Bu Ali Gürbüz olur, başka pehlivan olur ama bunu arzu ederim" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirdiği bir basın toplantısı yaptı. Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Gürkan, Kırkpınar'ı sorunsuz atlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Belediye başkanlığı döneminde Kırkpınar'da bir başpehlivana altın kemeri ebedi olarak vermek istediğini dile getiren Gürkan, bunun için en favori adayın ise kemeri almak için sadece 1 şampiyonluğu kalan Ali Gürbüz olduğunu dile getirdi.

"BAŞKANLIK DÖNEMİMDE ALTIN KEMERİ VERMEYİ ÇOK İSTERİM"

Kırkpınar'da 12'nci kez ağalık ihalesini kazanan ve 4'üncü altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda ilerleyen Seyfettin Selime de teşekkür eden Gürkan, üst üste ikinci kez şampiyon olan Ali Gürbüz'e de ayrı parantez açtı. Gürkan, "Sevgili Seyfettin Selim'e belediye başkanlığım dönemimde 2 altın kemer vermek nasip oldu. Bakarsanız kronolojiye Ahmet Taşçı'dan bu yana yaklaşık 25 yıldır altın kemeri alabilen bir başpehlivanımız yok. Evet ekonomik olarak tabii ki sıkıntılı ama belediye başkanlığım dönemimde bir başpehlivanın altın kemer almasını, ona bir altın kemer vermeyi arzu ederim. Şu anda en favori isim Ali Gürbüz, çünkü 1 şampiyonluğu kaldı. Bu Ali Gürbüz olur, başka pehlivan olur ama bunu arzu ederim. Kendisine de arz ettim bunu, o da çok istekli çünkü uzun süredir bu kadar yaklaşan da olmamıştı" ifadelerini kullandı.

KIRKPINAR'DAN 1 MİLYON 505 BİN 60 LİRA GELİR

660'ncı Kırkpınar'ı keyifli, nezih ve kargaşa olmadan atlattıklarını söyleyen Gürkan, ekonomik olarak ise belediyenin 1 milyon 505 bin 50 lira gelir elde ettiklerini kaydetti. Gürkan, "Ekonomik olarak bilgi vermek için rakamları istedim ama maalesef henüz bize gelmeyen faturalar olduğu için gider rakamlarını daha sonraki toplantılarda açıklayacağım size. Ama gelirlerimiz belli. Bilet satışlarından toplam 423 bin 50 lira gelirimiz oldu. Ağalık gelirinden 1 milyon 22 bin lira ve canlı yayın gelirinden 60 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 505 bin 50 lira gelirimiz oldu Kırkpınar'da. Tabii giderler bunun çok üzerindedir her zamanki gibi" diye konuştu.

ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ 5 İSİM VAR

Cumhuriyet tarihinde altın kemerin ebedi sahibi olan 5 pehlivan bulunuyor. Bunlar Adalı Halil, Hüseyin Çokal, Aydın Demir, Mustafa Bük ve Ahmet Taşçı. 2019 ve 2021 Kırkpınar Şampiyonu Ali Gürbüz ise bir kez daha şampiyon olması halinde Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olan 6'ncı pehlivan olarak adını tarihe yazdıracak.

SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz

Recep Gürkan, Altın Kemer, Ali Gürbüz, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Altın kemere en yakın isim Ali Gürbüz - Son Dakika Spor


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