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Edirne Belediye Başkanı Gürkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

29.12.2021 15:49
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, basın mensuplarına gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, basın mensuplarına gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, basın mensuplarıyla Kent Ormanı'ndaki tesiste bir araya geldi.

Gürkan, belediyenin ocak ayı sonunda halk ekmek uygulamasını başlatacağını ifade etti.

Uygulamanın dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahalleler başta olmak üzere başlatılacağını vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu projemizde Edirneli esnafımızı da yok saymadan, Edirne Belediyesi olarak yeni bir fırın kurmadan, fırıncı esnafımız ile bu çalışmayı organize edeceğiz ve dar gelirli vatandaşlarımızın daha düşük fiyattan sağlıklı ve kaliteli ekmek yemesini Edirne Belediyesi Halk Ekmeği kurarak sağlayacağız. Edirne'mize hayırlı olsun. Bu projede elini taşın altına koyan Edirneli fırıncılarımıza da teşekkür ediyorum. Bunca zamandır bu kadar ekonomik sıkıntı altında vatandaşları ekmeksiz bırakmıyorlar. Bizler de Edirne Belediyesi olarak vatandaşımızın biraz daha rahat bir nefes alması amacıyla katkı sunarak daha ucuz ekmeği Edirneli hemşerilerimiz ile buluşturacağız."

- Alt yapı çalışmaları

Edirne'de devam eden altyapı çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Gürkan, "Şehrimizde 380 kilometre içme suyu şebekesinin yenilenmesi, 110 kilometre kanalizasyon şebekesinin yapılması ve 30 kilometre yağmur suyu hattının yapılması çalışmaları devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada 380 kilometre içme suyu şebekesine 5 kilometre daha ilave edildi. 385 kilometre içme suyu şebekesinin 161 kilometresi bitirildi, 223 kilometre kaldı. 110 kilometre kanalizasyon hattının yaklaşık 100 kilometresi bitti, yaklaşık 6 kilometre bir bölüm kaldı. 30 kilometre yağmur suyu hattının 17,5 kilometresi bitti. Daha sonra üstyapıya da yaparak, 2050'ye kadar altyapı sorunun çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Gürkan, kültürel, sosyal, çevresel, toplum sağlığı ve kadınlara yönelik icraatlarını da aktardı.

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Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, Edirne, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gürkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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