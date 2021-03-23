Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'işkence' iddialarına yanıt - Son Dakika

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntüleri çeken Şükrü Benli'ye şantaj ve işkence yaptırdığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Gürkan, Bulgaristan'a kaçan Benli'yi Türkiye'ye gelip, adalet karşısına çıkmaya davet ederek, "Türk adaletine güveniyorsan neden kaçaksın? Yargılanmaktan neden kaçıyorsun?" dedi.

Edirne'de yaşayan Şükrü Benli, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan koyulduğu cezaevinden şartlı tahliye edildikten sonra Bulgaristan'a kaçtı. Hakkında aynı suçtan başka davalar da bulunan Benli, kendisini darbettirdiği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi oldu. Açılan soruşturma sonunda müşteki-sanık olan Başkan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama halen Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, Başkan Gürkan 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntüleri çeken Şükrü Benli'ye şantaj ve işkence yaptırdığı iddialarına tepki gösterdi.

Partisinin il binasında, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve parti üyesi avukatlarla birlikte basın açıklaması yapan Başkan Gürkan, büyük bir bilgi kirliliği yaratıldığını öne sürerek, "Bu kişi hakkında çocuğun istismarı da dahil olmak üzere bir çok konuda hüküm vardır. Bu şahıs, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından 'çocuk tacizcisi' olarak hüküm giymiş bir şahıstır" dedi.'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORSAN, NEDEN KAÇAKSIN?'Müşteki-sanık olarak yargılandığı davada Türk adaletine güvendiğini belirten Gürkan, "Bu kişi konuşmasında utanmadan diyor ki; 'Türk adaletine güveniyorum.' Hepimiz güveniyoruz Türk adaletine. Türk adaletine güveniyorsan neden Bulgaristan'dasın, kaçaksın? Hakkında verilen bu kadar mahkumiyetten ve derdest dosyalarda yargılanmaktan neden kaçıyorsun? Herkese soruyorum; Size bir şeyler yapıldı, işkenceler yapıldı, cinsel istismar yapıldı, böyle iddianız var. Bunu nasıl kanıtlarsınız? Mahkemeyle. Adalete güven böyle olur. Mahkeme bu kanun kaçağına ne diyor; Gel, şu tarihte adli tıp seni bekliyor, muayeneni ol, iddialarını kanıtla. Bu kanun kaçağı ne yapıyor, gelmiyor. Niçin gelmezsiniz? Asıl soru bu; Bir mahkemelere güvenmiyorsunuzdur, iki adli tıpa güvenmiyorsunuzdur. Üç ve en önemlisi kendinize güvenmiyorsunuzdur, çünkü söyledikleriniz doğru değildir" diye konuştu.'ADALETTEN KAÇMADIM, KORKMUYORUM'Gürkan, şunları ifade etti.

"Bu sözde adalet savaşçısına sesleniyorum; Adalete güven Bulgaristan'da saklanmakla, kanun kaçaklığıyla olmaz, hakimin karşısına çıkmakla olur. Hakkındaki iddialardan korkusu olan adaletten kaçar. Ben adaletten kaçmadım, kaçmayacağım çünkü ben adaletten korkmuyorum. Yaptıklarımdan aklanacağımdan eminim. Beraatımı ispatlamak için Türk yargısının huzurundayım. Sen de gel, adalete olan saygını ve güvenini bütün Edirne halkı görsün ve senin sana yapıldığını iddia ettiğin suçları ortaya koymanın tek yolu hakimin karşısına çıkmak."