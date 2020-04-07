Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşları, 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarından okumaya davet etti.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl sokaklarda kutlanamayacağını belirtti.

23 Nisan 1920'nin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için çok önemli bir tarih olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 23 Nisan'ı coşkuyla, dolu dolu sokaklarda değil, yüreklerimizde, gönüllerimizde, akıllarımızda ve evlerimizde kutlayacağız. Bu nedenle 23 Nisan akşamı, milli egemenliğin başlangıcının ve kabulünün 100. yıl dönümü olan bu çok önemli günde tüm Edirneli hemşehrilerimi Saat: 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı hep beraber söylemeye davet ediyorum.

O akşam Edirne'de milli egemenliğimizin 100. yılı nedeniyle Saat: 21.00'de tüm Edirne balkonlarda İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla, büyük bir gururla, büyük bir inançla, yüreklerimizden gelen seslerle hep beraber söyleyelim ve milli egemenliğimizin 100. yılını bir kez daha kutlayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılı kutlu olsun Edirne'm."