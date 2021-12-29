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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan "sokak hayvanlarını gelişigüzel yerde beslemeyin" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan "sokak hayvanlarını gelişigüzel yerde beslemeyin" uyarısı Açıklaması

29.12.2021 14:42
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan "sokak hayvanlarını gelişigüzel yerde beslemeyin" uyarısı Açıklaması

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gelişigüzel yerlerde yapılan beslemelerin alışkanlık haline dönüştüğünü, hayvanları o bölgeden uzaklaştırmanın güçleştiğini belirterek, hayvanseverlere "sokak hayvanlarını gelişigüzel noktalarda beslemeyin" uyarısında bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gelişigüzel yerlerde yapılan beslemelerin alışkanlık haline dönüştüğünü, hayvanları o bölgeden uzaklaştırmanın güçleştiğini belirterek, hayvanseverlere "sokak hayvanlarını gelişigüzel noktalarda beslemeyin" uyarısında bulundu.

Başkan Gürkan, Kent Ormanı'ndaki tesiste 2021 yılını değerlendirdiği basın toplantısında, sokak hayvanlarına da değindi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hareket ettiklerini, sokakta yakalanan hayvanların, tedavisi ve gerekli bakımı yapıldıktan sonra kısırlaştırılarak alındığı noktaya tekrar bırakıldığını belirtti.

Tehlikeli ırk köpeklerin sahiplenilmesi veya sokaklarda gezdirilmesinin kanunla yasaklandığını anımsatan Gürkan, "Şu an 30'a yakın hayvan, barınağımızda sürekli olarak tutulan tehlikeli köpekler var. Onları zaten sürekli tutuyoruz. Ama sokak hayvanlarını tedavilerini yaptıktan sonra tekrar sokaklara bırakıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan sokak hayvanlarını gerçek manada sahiplenmelerini isteyen Gürkan, ayrıca sokak hayvanlarının gelişigüzel yerlerde beslenmemesini rica etti.

Zamanla, vatandaşların köpekleri besledikleri yerlerin bir besleme merkezi haline geldiğini anlatan Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizin bir kap mama koyduğunuz yer, kendiliğinden besleme noktasına dönüşüyor. Sokak hayvanlarının toplandığı yerlerde çocuklar ya da bazı vatandaşlar korkuyor, rahatsız oluyor. Biz belediye olarak sokak hayvanlarını çok seven vatandaşlarımızla, onlardan korkan ve çekinen vatandaşlar arasında kalıyoruz. İki taraftan da büyük baskı oluşuyor bize. Bunu bize yaşatmayın, destek olun. Özellikle vatandaşlarımızın gelişi güzel noktalarda besleme yapmamalarını rica ediyoruz. "

Bu yıl yaklaşık 1 milyon liralık köpek maması alarak sokak hayvanlarını beslediklerini anlatan Gürkan, barınakta çok sayıda sokak hayvanının da tedavi ve bakımlarının da yapıldığını vurguladı.

Gürkan, belediye ekipleri sokak hayvanlarını barınağa götürmek üzere almaya gittiğinde bazı sakinlerin ekiplere karşı çıktığını, bu durumun tekrar yaşanması halinde hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

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Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'sokak hayvanlarını gelişigüzel yerde beslemeyin' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan "sokak hayvanlarını gelişigüzel yerde beslemeyin" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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