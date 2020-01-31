Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, rengini vatan uğruna can veren şehitlerden alan asil Türk bayrağına uzanan ellerin tarih boyunca hep kırıldığını belirtti.

Yunan halkının da yapılan ırkçı, faşist ve provokatif saldırıdan rahatsızlık duyduğundan emin olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Ne zulümler gördü bu millet, eğilmedi. Ne savaşlar gördü bu millet, vatanından asla vazgeçmedi. Bu nedenle ay-yıldızlı Türk bayrağı şerefimizdir; vatanı için canını hiçe sayan yüz binlerce şehidimizdir, Türk bayrağı İstikbalimizdir. Türk milleti bayrağını göklerde sonsuza kadar şerefle dalgalandırmaya devam edecektir.

Bu nedenledir ki, Türk bayrağına yapılan bu saldırı şerefimize, şehitlerimize, istikbalimize yapılan bir saldırıdır. Yüce Türk Milleti bayrağımıza uzanan elleri her zaman kırmış, dil uzatanların da cezasını her zaman vermiştir. Yunan milletvekilinin Türk bayrağına yönelik yaptığı ırkçı, faşist ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum."

Milletvekili, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'deki Türklerin tahliyesini sağlayacak olan "Koca Yusuf" yola çıktı
Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:08:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]