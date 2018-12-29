Son Dakika Haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Yeni Yıl Mesajı

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Yeni Yıl Mesajı

44 dakika önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında, 2019 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

2019'un Edirnelilerin yılı olacağını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Sevgili Edirneliler, bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yepyeni bir yıla girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayız. Edirne'ye hizmet etme aşkıyla çıktığımız yolda Osmanlı İmparatorluğuna 92 yıl başkentlik yapan insanlığın en kadim şehirlerinden biri olan Edirnemiz için birçok önemli projeyi hayata geçirdik. 'Yapılamaz', 'hayal' denilen birçok projeyi, Edirne için hayati önem taşıyan birçok projeyi hizmete sunmanın gururunu yaşadık. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl var. Yeni yılda da yepyeni projelerle, kalıcı yatırımlarla, sizlerden aldığımız güç ve destekle kentimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 2019 yılında baharı, baharın o güzel kokularını yine hep birlikte karşılayacağız.

Baharın bize sunduğu tüm o renkleri yine özgürce yaşayacağız. 2019 Edirne'nin, Edirnelilerin yılı olacak. Hiç kuşkunuz olmasın ki bu güzide kent için çalışmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Edirne'de yaşayan tüm hemşehrilerimin yeni yılını bir kez daha kutluyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:02 Kaynak: AA

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