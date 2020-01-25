Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Depremle ilgili devlet ve millet teyakkuza geçti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gürkan: 'Depremle ilgili devlet ve millet teyakkuza geçti' - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Depremle ilgili devlet ve millet teyakkuza geçti"

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Elazığ'daki depremin ardından devlet ve milletin teyakkuza geçtiğini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Elazığ'daki depremin ardından devlet ve milletin teyakkuza geçtiğini söyledi.

Gürkan, Edirne Belediyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara ve ülkeye "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Bölgede hava şartlarının oldukça zorlu olduğunu vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu:

"Yardımlarla ilgili yetkililerle görüştüm, şu anda bir AKUT ya da bir EDAK gibi ekiplere ihtiyaç olmadığını... Çünkü toplamda 30 ev yıkılmış. Yeteri kadar ekip ve araç olduğunu söylediler. Devletimiz büyük bir devlettir. Hepimizin dün geceden beri izlediği gibi devlet, millet bütün kurumlarıyla, birimleriyle, belediyeleriyle Elazığ'daki depremle ilgili teyakkuza geçmiş durumda. Depremin olduğu andan itibaren de çok hızlı bir aksiyon alındı. Her şey önceden çalışıldığı gibi gidiyor. Bu da sevindirici..."

Gürkan, belediyenin başlattığı kampanyaya Edirnelilerin giysi desteği verdiğini belirterek, toplanan yardımların 27 Ocak Pazartesi Elazığ'a göndereceklerini kaydetti.

Vatandaşlardan Salih Avcu da afetin yaralarının yardımlaşmayla sarılacağını belirterek, "Deprem hepimizi üzdü. Türk milleti olarak duyarlılığımızı gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar destek olmalıyız." dedi.

Figen Yıldız da depremzedelere kışlık kıyafet ve battaniye yardımında bulunduklarını kaydetti.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Depremle ilgili devlet ve millet teyakkuza geçti

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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