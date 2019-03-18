Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Acı Günü
1 saat önce
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan yaşamını yitirdi.
Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ın annesi Ümmüş Gürkan yaşamını yitirdi.
Ümmüş Gürkan (92) bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.
Acı haberi alması sonrası hastaneye gelen Recep Gürkan, taziyeleri hastane bahçesinde kabul etti.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
de hastaneye gelerek Gürkan'a baş sağlığı dileğinde bulundu.
Ümmüş Gürkan'ın cenazesi yarın öğle vakti İpsala
ilçesinde Alacamustafapaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:18 Kaynak: AA
Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı
Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti
Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu
Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti