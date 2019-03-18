Son Dakika Haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Acı Günü

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Acı Günü

1 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan yaşamını yitirdi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Acı Günü, System.String[]
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan yaşamını yitirdi.

Ümmüş Gürkan (92) bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.

Acı haberi alması sonrası hastaneye gelen Recep Gürkan, taziyeleri hastane bahçesinde kabul etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de hastaneye gelerek Gürkan'a baş sağlığı dileğinde bulundu.

Ümmüş Gürkan'ın cenazesi yarın öğle vakti İpsala ilçesinde Alacamustafapaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:18 Kaynak: AA

İpsala, Recep Gürkan, Edirne, Güncel
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