Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Acı Günü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



Dün Edirne'de vefat eden Ümmüş Gürkan'ın (92) cenazesi İpsala Alacamustafapaşa Camisi'ne getirildi.



Belediye Başkanı Gürkan burada vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.



Ümmüş Gürkan'ın cenazesi İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine Gürkan ailesi, yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun yanı sıra siyasiler, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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