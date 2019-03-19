Son Dakika Haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Acı Günü

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Acı Günü

1 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Acı Günü, System.String[]
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Dün Edirne'de vefat eden Ümmüş Gürkan'ın (92) cenazesi İpsala Alacamustafapaşa Camisi'ne getirildi.

Belediye Başkanı Gürkan burada vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Ümmüş Gürkan'ın cenazesi İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Gürkan ailesi, yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun yanı sıra siyasiler, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Recep Gürkan, Selahattin Gürkan, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:14:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]