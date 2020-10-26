Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenecek - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenecek

26.10.2020 12:57
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenecek, System.String[]

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylemesine ilişkin görüntülerle ilgili, 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylemesine ilişkin görüntülerle ilgili, 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Gürkan'ın katılmadığı duruşmada, avukatının müvekkilinin darbeye kadeh kaldırmadığını iddia ederek tanıkların dinlenmesi isteği kabul edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda sahnede şarkı söylediği sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gürkan'ın elinde içki kadehiyle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" sözleri yer aldı. O görüntülerin paylaşılıp, basına yansıması üzerine, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürkan hakkında 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Recep Gürkan katılmadı. Sanık avukatı Harika Taybıllı, Gürkan'ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi çekildiği iddia edilen videodaki, 'Haberimiz var' söyleminin övme değil, durum tespiti olduğunu söyledi.Taybıllı, Gürkan'ın darbe girişimini, videonun çekildiği mekana gelen merhum CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'dan öğrendiğini söyledi. Gürkan'ın, sahnede konuşması sırasında ise bir elinde mikrofon, diğer elinde kadeh olduğunu ve darbe girişimine kadeh kaldırmadığını belirten Taybıllı, yakın çevresine seslenerek, 'İçelim' ifadelerini kullandığını söyledi. Taybıllı, Belediye Başkanı Gürkan'ın kısa süre sonra mekandan ayrıldığını söyledi.TANIKLAR DİNLENECEK

Geceyle ilgili görüntünün öncesi ve sonrası olduğunu belirten Taybıllı, görüntülerin tamamına ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi. Görüntülere ulaşamama halinde ise tanık ifadelerine başvuracaklarını kaydeden Harika Taybıllı, bunun için süre istediklerini söyledi. Mahkeme, tanıkların belirlenip, dinlenmesi için duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.


Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenecek
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenecek
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenecek

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenecek - Son Dakika

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