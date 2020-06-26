Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, tahliye edilir edilmez Bulgaristan'a kaçtı. Bu ülkede kaçırılıp alıkonulan Benli, 1 yıl önce azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğı iddiasıyla avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. adlı şüpheliler tutuklanırken, ifadesi alınan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gürkan hakkında müşteki-şüpheli sıfatıyla 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen ikinci duruşmasına müşteki-şüpheli Recep Gürkan ve avukatı ile tutuklu sanıklar O.K., Ş.G. ve S.A. ve avukatları katıldı. 3 tutuklu sanığın tahliyelerini talep ettiği duruşma, basına kapılı yapıldı. Salona alınanların sosyal mesafe kuralına uyması istenilen duruşma, 21 Ağustos'a ertelendi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkan Başkan Gürkan açıklama yapmadı.