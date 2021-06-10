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SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz - Son Dakika

SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz

10.06.2021 14:28

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabilirizVIDEO YOKOlgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, pandemi nedeniyle bu yıl seyircisiz yapılmasına karar verilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircili olacağı...

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz

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Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, pandemi nedeniyle bu yıl seyircisiz yapılmasına karar verilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircili olacağı yönündeki inançlarının arttığını ifade etti. Konuyu Sağlık Bakanlığı ile görüşüp tekrar değerlendireceklerini söyleyen Gürkan, "En azından aşılanmışlarla seyircili olarak alabiliriz" dedi.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 659'uncusu yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, 'Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz' kapsamında 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seyircisiz olarak gerçekleştirilebileceğine, salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla onay verdi.

Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi'nde seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

'BAKANLIKLA GÖRÜŞÜP TEKRAR DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ın seyircili olma yönündeki umutlarını koruduklarını söyledi. İsteklerinin Kırkpınar'ın seyircili yapılması olduğunu belirten Gürkan, "Tabii ki arzumuz ve isteğimiz seyircili olması doğal olarak. Çünkü bütün takım sporları veya kitle sporlarının en büyük moral kaynağı seyirci. Biz Kırkpınar için o gün ki şartlarda seyircisiz olarak izin aldık. Ama ben ilk yaptığım açıklamada da söylemiştim, şu anda seyircisiz ama gelişen şartlara göre biz bunu sağlık bakanlığımızla görüşerek tekrar değerlendireceğiz. Vaka sayıları gittikçe düşüyor, inşallah daha da düşer. Öncelikli olarak toplum sağlığı için düşer, en büyük arzumuz bu. Şu anda gidişat iyi" dedi.

'YÜZDE 50 VEYA 25 SEYİRCİ KAPASİTESİ İLE YAPILABİLİR'

Sağlık Bakanlığı'na konuyla ilgili yardımcı olmaya da hazır olduklarını ifade eden Gürkan, "Sağlık Bakanlığı'na hızlı test kitleri noktasında yardımcı olmaya da hazırız. Kırkpınar ağamız Seyfettin Selim de aynısını söyledi, çevremizden de bize bu anlamda çok destek talepleri var. Eğer vaka sayıları, bakanlık kriteri nedir bilmiyorum ama normal bir sayının altına düşerse belki de yüzde 50 kapasite ile yüzde 25 kapasite ile veya bakanlığın belirleyeceği bir oranda bizim gönlümüz seyircili yapmaktan yana, inşallah başarırız. Ama kesin olan şu bu yıl Kırkpınar'ın festival boyutunu yapmayacağız, sadece güreşler olacak" diye konuştu.

'SEYİRCİLİYE DOĞRU GİDİYOR GİBİ HİSSEDİYORUM'

Seyircili yapılması ile ilgili henüz bakanlıkla görüşmediklerini de kaydeden Gürkan, "Şu anda bakanlığa bir talebimiz yok, daha 1 ay var, henüz daha erken. Bunlar son günlerde karar verilecek şeyler. Hızlı bir şekilde aşılama başladı, sanıyorum şu an 45 yaş üstü başladı. Bu demektir ki sanıyorum Haziran sonunda 30'lara düşecek. Demek ki en azından aşılanmışlarla seyircili olarak alabiliriz. Yani yüreğimiz seyircili olmasından yana oraya doğru gidiyor gibi hissediyorum ama bu bir his tabi" şeklinde konuştu.

SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz
SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz

Sağlık Bakanlığı, Recep Gürkan, Pandemi, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Kırkpınar'a en azından aşılanmışları alabiliriz - Son Dakika Spor


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