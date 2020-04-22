Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kesintiye uğratmamalıyız" - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kesintiye uğratmamalıyız"

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kesintiye uğratmamaları gerektiğini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan:

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kesintiye uğratmamaları gerektiğini söyledi.

Gürkan, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını en az hasarla atlatmak istediklerini belirtti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında da bilgi veren Gürkan, "Kırkpınar, yağlı güreşin olimpiyatı, en tepe noktası. Niye 14 boy var yağlı güreşte, bu 14 boyun her bir şampiyonu, Türkiye'nin şampiyonu." dedi.

Kırkpınar'ın, 2010 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınma gerekçelerinden birinin, 658 yıldır kesintisiz devam etmesi olduğunu anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar kesintiye uğramıştır. Dünya savaşı çıkmıştır, kesintiye uğramıştır. Başka nedenlerle kesintiye uğramıştır. Ama Kırkpınar, savaşta, barışta, varlıkta, yoklukta her ortamda, her koşulda devam etmiştir. Şahsen ben Kırkpınar'ı hangi gerekçe ile olursa olsun, 658 yıllık bir geleneği kesintiye uğratan belediye başkanı olmak istemem. Hiç kimse olmak istemez."

659. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin düzenlenme tarihini 29 Haziran-5 Temmuz olarak ilan ettiklerini anımsatan Gürkan, salgının bitmesi halinde öngörülen tarihte güreşlerin yapılacağını dile getirdi.

Salgının bitmemesi halinde yağlı güreşlerin ertelenebileceğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Ama tedbirler uzadı. O zaman öncelikli olarak ilk yapacağımız şey Kırkpınar'ı biraz ötelemek. Temmuz sonuna ötelemek. Dilim varmıyor ama yine tedbirler uzadı, ağustosa ötelemek. Yine tedbirler uzadı eylüle ötelemek. Şimdi kış ayı geldi. Yağlı güreş bir açık hava sporu. O zaman ne yapacağız? O zaman en son tedbir olarak, bizim 2020 yılında 659. Kırkpınar'ı her şart altında yaparak, Kırkpınar'ın kesintisizliğini sağlamamız gerekiyor."

Recep Gürkan, Kırkpınar, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:28 Kaynak: AA

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