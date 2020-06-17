Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en büyük sorumluluğun vatandaşlara düştüğünü söyledi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede kurallara uyulmadığı takdirde vakaların artmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına titiz şekilde uymalarını talep eden Gürkan, "Normalleşme sürecine geçildiğinden beri sadece Türkiye'de değil tüm dünyada pozitif vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Bunda en büyük sorumluluk vatandaşımıza düşüyor. Yetkililerin herkesin başına birini dikmesi mümkün değil, bunu vatandaşımız kendi oto kontrolüyle, kendi kendini kontrol ederek ve çevresindekileri uyararak yapmalı." dedi.

Yeni tip koronavirüs vakalarında son günlerde artış gözlendiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu, üzücü bir durum. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızdan maskesiz dışarı çıkmamalarını istiyorum. Saraçlar Caddesi'nde gezerken birçok kişinin maskesiz olduğunu gördüm. Bazı şehirlerde maskesiz dolaşanlara ceza uygulanıyor. Ben Edirnelilerin cezaya gerek kalmadan maske ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde dikkat edeceğine yürekten inanıyorum. Bunu sağlarsak bu süreci sıkıntısız şekilde atlatacağız. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Size bir şey olmaz ancak çevrenize veya ailenize olur. Bunun vicdan azabı var. Lütfen herkes maskesini taksın ve kurallara uysun. Maskesiz dolaşırsak vaka sayılarının artacağı kesin. Mutlaka tüm kurallara uymamız gerekiyor."