Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "şantaj ve darp" iddialarına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "şantaj ve darp" iddialarına yanıt verdi Açıklaması

23.03.2021 14:39
Edirne Belediye Başkanı Gürkan,

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendisinin de müşteki sanık olarak yargılandığı davaya ilişkin asılsız haberler yapıldığını iddia ederek gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendisinin de müşteki sanık olarak yargılandığı davaya ilişkin asılsız haberler yapıldığını iddia ederek gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Gürkan, CHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, son günlerde, hakkında devam eden ve müşteki sanık olarak yargılandığı davaya ilişkin bazı kanal ve gazetelerde asılsız haberler yapıldığını öne sürdü.

Pazar günü bir televizyon kanalının, kapalı olmasına rağmen Edirne Adliyesi önünde, kendisiyle ilgili devam eden davaya ilişkin canlı yayın yaptığını anlatan Gürkan, asılsız haber yapan gazete ve televizyon kanallarına dava açacaklarını söyledi.

Bazı kanal ve gazetelerin kendisi hakkında kötü niyetli ve doğru olmayan yayınlar yaparak yargıyı etkilemeye çalıştığını savunan Gürkan, şöyle devam etti:

"Pazar günü yapılan canlı yayını izleyen vatandaşlar sanki ilk defa dava açılmış, olağanüstü bir şey olmuş sanacaklar. Dava iki yıldır devam ediyor. Akıllara sığmayacak, komediyi aşan, kendilerini mahkeme yerine koyan, sözüm ona gazeteciler tarafından bir dram yaratılmaya çalışılıyor. Kötü niyetli kişiler adil ve adaletli Türk yargısını etkilemeye çalışıyor. Bulgaristan'da kaçak olarak yaşayan ve kendisinden başka kimsenin gazeteci demediği bir şahıs canlı yayına bağlanarak bir takım iftira ve yalanlarla ilgi çekmeye çalışıyor. Bu kişi, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açılmış ve hüküm giymiş bir şahıstır. Bu kişi hakkında 80'den fazla soruşturma dosyası, 5'ten fazla da kesinleşmiş mahkumiyet cezası bulunmaktadır. Açık cezaevinden başka bir suçtan yattığı sırada, izne çıktığı sırada Bulgaristan'a kaçmıştır. Orada da kaçak olarak yaşayan bir kişidir."

"Madem bir iddiada bulundun gel ispatla"

Kendisinin de müşteki sanık olarak yargılandığı davada adalete güvendiğini, duruşmalara giderek suçsuz olduğunu ispatlayacağını anlatan Gürkan, hakkında işkence yaptığını iddia eden kişinin ise mahkemelere gelmediğini, bir kanun kaçağı olarak Bulgaristan'da yaşadığını öne sürdü.

"Neden Türk adaletinden kaçıyorsun, madem sana işkence yapıldığını iddia ediyorsun, gel anlat" diyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Madem 'Türk adaletine güveniyorum' diyorsun, neden kaçıyorsun adaletten? Neden mahkemenin istemesine rağmen gelip Adli Tıp'ta muayene olmuyorsun? Sürekli kaçıyorsun çünkü söylediklerin doğru değil. Televizyonların canlı yayınına çıkan adam neden hakim karşısına çıkmaktan bu kadar korkuyor. Hodri meydan, ben ifademi verdim yargılanıyorum, gel sen de ver. Bak ben buradayım ve mahkemelere giriyorum. Madem bir iddiada bulundun gel ispatla bu iddialarını. Türk adaletine asıl güvenen ben ve bu dosyada yargılanan diğer sanıklar."

Hakkındaki iddiaya konu olay Bulgaristan'da olmasına rağmen orada hiçbir dava ya da bir soruşturma açılmadığını anlatan Gürkan, kendisine iftira atanlardan kanun önünde hesap soracağını söyledi.

Canlı yayınlara çıkan Şükrü Benli'nin Türk yargısı önüne çıkmaktan korktuğunu savunan Gürkan "Türk adaleti karşısına çıkamıyor. Neden, söylediklerinin hepsinin iftira olduğunu biliyor. Bu kişinin ya Türkiye'ye gelmesi ya da polisler aracılığıyla adalete teslim edilmesi gerekir. Gelsin iddialarını ispatlasın. Bakın adalet herkese bu imkanı veriyor. Bağımsız Türk yargısı iddiası olan herkesi dinliyor." ifadelerini kullandı.

Olay

2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Yargılama sürecinde bir sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğerleri de 11 Aralık 2020'deki duruşmada tahliye edilmişlerdi.

Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Recep Gürkan, Bulgaristan, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gürkan, 'şantaj ve darp' iddialarına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika


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