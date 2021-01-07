Edirne Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu Açıklaması

07.01.2021 09:19
Edirne Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu Açıklaması, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de, yeni su kaynakları bulmak için çalışmalar devam ediyor. Edirne Belediyesi ekipleri mevcut 12 içme suyu kuyusuna 3 kuyu daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin su ihtiyacının sağlandığı Kayalıköy ve Süloğlu Barajı'nda doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi ve beklenen yağışlarının olmasının ardından harekete geçen Belediye, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün gösterdiği alanlarda su bulmak için sondaj yapıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin su ihtiyacının yıllık 18-20 milyon metreküp olduğunu, salgın döneminde su tüketiminde bir miktar artış yaşandığını söyledi.

Trakya'da son 91 yılın en yoğun kuraklığının yaşandığını belirten Gürkan, "İçme suyunu aldığımız Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 6'lara düştü, Süloğlu Barajı'nda da yüzde 32 seviyesinde. Dolayısıyla önümüzü de tam olarak göremiyoruz. Şu an ocak ayındayız yağış yok, beklenen kar yağışı da olmuyor." dedi.

Gürkan, barajlara ilave olarak Paşaçayırı mevkisinde 12 içme suyu kuyusu bulunduğunu, alternatif kaynaklar oluşturmak için ilave 3 kuyu açmak için çalışmaya başlandığını ifade etti.

Ekiplerin müjdeli haberi verdiğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar müjdeli haberi verdi. 95 metrede, saatte 100 metreküp bandında su bulduk. Yarına kadar bu kuyunun çalışmalarını bitirerek pompalarını da takarak devreye alacağız. Bugün itibarıyla Edirne'nin içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu içme suyu kuyularından temin ediyoruz.

Açacağımız ilaveler ve mevcut kuyularda yapacağımız iyileştirmelerle bu oranı yüzde 50'ye çıkarmak istiyoruz. Bunları bir rezerv olarak tutmak istiyoruz. Edirne'yi içme suyu sıkıntısına sokmak istemiyoruz ama yağışlarla ilgili bir öngörümüz yok, kimsenin bir tahmini yok. En kötü olasılıklara karşı tüm önlemleri almaya çalışıyoruz."

Gürkan, zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Vatandaşlardan suyu dikkatli kullanmasını isteyen Gürkan, şöyle devam etti:

"Araçlarımızı, balkonlarımızı, bahçelerimizi en az seviyede yıkayalım. Tarımsal araçlı sulamalarda vahşi sulama yerine damlama sulama yöntemlerine geçelim. Çünkü geleceğin en büyük sıkıntısı su. Gelecekteki savaşların su savaşları olacağını herkes söylüyor. O yüzden biz şimdiden bu tedbiri alırsak çocuklarımıza, evlatlarımıza daha güzel daha yaşanabilir bir dünya bırakırız.

Su havzalarının korunması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz. Ancak dediğim gibi bütün iş vatandaşlarımızda bitiyor. Lütfen banyoda, mutfakta, çamaşır yıkarken, bulaşık yıkarken azami su tasarrufuna dikkat edelim. Çünkü su hayattır ve geleceğimizdir."

Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor ABD'de Kongre binası baskınının ardından Beyaz Saray'da 3 kritik isim istifa etti Trump'a yardımcısı Pence'den kazık! Twitter hesabına Biden'ın fotoğrafını koydu Sadakatsiz'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, ağlayarak Asya'ya yalvardı Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar: 2 yaralı Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak
Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti         
09:22
Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez         
08:57
Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını bloke etti Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını bloke etti         
08:06
Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı         
07:39
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar         
05:08
Freni boşalan tır 11 aracı biçerek bir binanın duvarına çarptı Freni boşalan tır 11 aracı biçerek bir binanın duvarına çarptı         
00:52
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 09:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Belediye Başkanı Gürkan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei