Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

31.08.2022 16:28
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Kocasinan Mahallesi'nde tüm yolların asfalt kaplanması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Kocasinan Mahallesi'nde tüm yolların asfalt kaplanması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, mahallede altyapı sorununun çözüldüğünü belirtti.

Asfaltlama çalışmalarının başladığını dile getiren Gürkan, "Çalışmalarımız başladığından bu yana artık Kocasinan Mahallesi'nde eskisi gibi su baskınları olmuyor. Bütün meselemiz, amacımız bu sorunun çözümüydü. Her yağmurda su basan Kocasinan Mahallesi'ni yaklaşık 1,5 yıldır su basmıyor. Allah korusun, çok büyük bir afet olur, ona diyecek bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Mahallesi Muhtarı Rahmi Kızmaz ise mahallede altyapının bitirilmesi ve yol çalışmalarının başlatılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Ünsal'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki ilçeye ortak fayda sağlayacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu da Ünsal'a çalışmalarında başarı diledi. Helvacıoğlu'na ziyarette AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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