Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan çevreyi kirletenlere tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çevreyi özellikle nehir kenarlarını kirletenlere tepki gösterdi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşların daha keyifli zamanlar geçirmesi için nehir kenarlarını kullanıma açtıklarını söyledi.

Nehir kenarında vakit geçirenlerin çevreye çöp attığını ve bunun yakışmadığını belirten Gürkan, "Yediğinizi içtiğinizi nehre ve çevresine atarsanız olmaz bu. Bunu ne belediye ne çevre müdürlüğü temizleyebilir." dedi.

Gürkan, medeni insanlara bu tür davranışların yakışmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir belediyesinin bunu temizleme şansı yok. Allah aşkına yahu vatandaş çekirdek yiyor, ya çekirdeğini ye kimse bir şey demiyor. O çekirdeğin kabuklarını bir poşetin içerisine at ve en yakın çöp kovasına götür onu. Yere atmak, masanın üzerine atmak nedir? Bir şeyler içiliyor, bira içiliyor, gazoz içiliyor vesaire. O şişeyi çöp kutusuna atmak varken sağa sola fırlatmak nedir ya? Yakışıyor mu Edirne'ye, yakışıyor mu Edirnelilere? Nedir bu yani. Meriç Nehri kenarında çöp kovalarını yakıyor benim vatandaşım. Kırıyor, parçalıyor piknik ünitelerini, masaları aynı şekilde, çocuk oyun gruplarını aynı şekilde. Edirnelilere yakışmıyor bunlar. İnsan olana gerçekten yakışmıyor."

Soru üzerine Kovid-19 tedbirlerini de değerlendiren Gürkan, belediye ekiplerinin Valilik koordinasyonunda salgınla mücadeleye, dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Gürkan, aşılanmanın da önemli olduğuna işaret etti.

Edirne'de de 11 okulda, 15 sınıfın salgın nedeniyle karantinaya alındığını ifade eden Gürkan "Yine 4 öğretmenimizde de Kovid-19 pozitif çıkmış, kendilerine acil şifalar diliyorum. Öğretmenlerimizin de okula giden çocuklarımızın aileleriyle beraber çok süratli bir şekilde aşılarını yaptırmasını tavsiye ediyoruz." dedi.