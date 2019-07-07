Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı.
1 saat önce
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Recep Gürkan
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