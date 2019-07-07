Son Dakika Haberleri: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı.
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı.

1 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı., System.String[]
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı. Tek adayın yarıştığı ihalede 659'uncu Kırkpınar Ağası, iş adamı Seyfettin Selim 661 bin TL bedelle koçun sahibi oldu. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
Recep Gürkan, Kırkpınar, Edirne, Spor
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