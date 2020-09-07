Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı dava başladı - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Edirne 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gürkan ve avukatı Harika Taybılı katıldı.

Duruşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gürkan'ın bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri izlendi.

Gürkan, savunmasında, darbe girişimi sonrası savcılıkça ifadeye çağrıldığını ve video ortada yokken rızaen ifadeye gittiğini söyledi.

Videodaki sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Gürkan, savunmasını şöyle yaptı:

"36 yıl önce lise öğrencisiydim sabah kalktığımızda darbeden haberimiz olmuştu, şimdi ise bu hain kalkışmayı dünya canlı izledi. Benim hayat ve siyasi görüşüm bu kişileri savunmaya yönelik olamaz.

Bu yapının en güçlü olduğu zamanlarda, milletin övgüler dizdiği zamanlarda karşısında almış olduğum görevler dolayısıyla mücadelede bulunduğum gayet açıktır. Bu yapının düzenlediği organizasyonlara da katılmadım dolayısıyla suçu ve suçluyu övme gibi bir eylemde bulunmam mümkün değildir."

Hakkındaki suçlamanın "iddia makamının niyet okuma" şeklinde olduğu yönünde savunma yapan Gürkan, "Sizin vereceğiniz ceza veya cezasızlık ya da beraattan öte, asıl ceza benim bu şahıslarla bir arada olduğuma yönelik iddia karşısında vicdanımın bana keseceği cezadır. Görüntüler çekildiği sırada elimde zaten kadeh var, içkiyi sadece keyiften değil, kederden de içersiniz." diye konuştu.

Avukat Taybılı da daha önce takipsizlik kararı verilmesine rağmen yeniden dava açılmasının Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı olduğunu ileri sürdü.

Videoda Gürkan'ın "haberimiz var" söyleminin övme değil, durum tespiti olduğunu belirten Taybılı, müvekkili hakkındaki suçlamayı kabul etmediklerini dile getirdi.

FETÖ tarzı oluşumların devleti ele geçirmeye çalışacağını Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini kabul eden herkesin bildiğini anlatan Taybılı, "Sonuçta bunu bize veya müvekkilime Fetullah Gülen veya yapılanmanın herhangi bir parçası değil, Mustafa Kemal çok önceden haber vermiştir. Bu şekilde yorumlanmalı. Müvekkil övdü ise Atamızı ve Atamızın öngörülüğünü övmüştür." dedi.

Avukat Taybılı Gürkan'ın belediye başkanı olması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Duruşma, sanık müdafine savunmasını sunması için zaman verilmesi gerekçesiyle ertelendi.

Duruşmaya, eski CHP milletvekili Eren Erdem ve CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da izleyici olarak katıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Recep Gürkan'ın bir barda elinde kadehle Gündoğdu Marşı'nı söylediği görüntüler ve bazı sözleri medyaya yansımıştı.