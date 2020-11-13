Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi

13.11.2020 15:56
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 4'üncü duruşması görüldü.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 4'üncü duruşması görüldü. Başkan Gürkan'ın katılmadığı duruşma, Bulgaristan'dan gelecek evrakların beklenmesi için 11 Aralık gününe ertelendi.

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkonuldu. Daha sonra kurtulan Benli, 1 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşması dün görüldü. Duruşmaya müşteki-şüpheli Recep Gürkan katılmazken, tutuklu sanıklardan O.K., Ş.G. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.Y. ve avukatları katıldı. Koronavirüs tedbirleri gereği izleyici alınmayan duruşma Bulgaristan'dan istenilen evrakların gelmesi için 11 Aralık'a ertelendi.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi

Recep Gürkan, Bulgaristan, Saldırı, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı         
15:42
Öldürülen belediye başkanının ek koruma talebi kocası kaçak olduğu için reddedilmiş Öldürülen belediye başkanının ek koruma talebi kocası kaçak olduğu için reddedilmiş         
15:23
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü         
14:48
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak         
13:39
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 16:25:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei