Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, 15 Temmuz akşamı Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bir destan yazdığını belirtti.

15 Temmuz darbe girişimi akşamı Türkiye'nin her yerinde insanların sokaklara çıkarak tanklara, kurşunlara gövdelerini siper ettiklerini hatırlatan Gürkan, o gece 251 kişinin şehit, binlerce kişinin de gazi olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu aktaran Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu Cumhuriyet'in temelleri sağlamdır, mayasında bozukluk yoktur. Binlerce yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda; inançlarımızı suiistimal ederek kendi çıkarlarına alet eden hainler, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye çalışmıştır. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı yüce milletimiz tarihte olduğu gibi o gün de hainlere unutamayacakları bir ders vermiş; Cumhuriyet'in kazanımlarından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Atalarımız nasıl Kurtuluş Savaşı'nda ülkesini, özgürlüğünü canı pahasına koruduysa 15 Temmuz gecesi de milletimiz de kadın, yaşlı, çocuk demeden demokrasimize ve ülkemize karşı başlatılan bu hain girişime karşı dik durdu, cesareti ile canı pahasına değerlerini savundu ve yeni bir destan yazarak milli bir bayrama kavuşmuş oldu. Darbelerden çok çekmiş olan bu millet bundan sonra hiçbir darbeye geçit vermeyecektir."

Gürkan, 15 Temmuz'da şehit olan başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.