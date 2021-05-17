Edirne Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

Edirne Belediyesi Meclisi, yayımladığı bildiriyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında belediyede yapılan Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında 12 madde görüşülerek karara bağlandı.

Millet İttifakı meclis üyelerinin sunduğu, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarını kınayan önerge okundu.

İsrail'in gayriinsani saldırılarının şiddetle kınandığı, Birleşmiş Milletlerin saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrının desteklendiği, Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesi çağrısının yapıldığı, herkesin İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya davet edildiği bildiri, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin de desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi.

"En kutsal haklarından yaşam hakkına saldırıyorlar"

Gürkan, İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarını kınadıklarını belirtti.

İsrail'in her geçen gün Gazze'de ve Filistin'de topraklarını haksız, hukuksuz ve insafsız bir şekilde büyüterek başka hiçbir millete yaşam hakkı tanımayan bir anlayışa geldiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"En son bayramdan önce başlayan ve bayramda da devam eden vahşi katliamlarla, hukuksuz saldırılarla, orantısız güçlerle orada hangi dinden, hangi inançtan, hangi milletten olursa olsun insanların en kutsal haklarından biri olan yaşam hakkına saldırılarla bunu sürdürüyorlar.

Üstelik İsrail Başbakanı da bunun devam edeceğini çok rahat bir şekilde uluslararası kamuoyuna açıklama cüretini de gösteriyor. Bu bağlamda Edirne Belediye Meclis üyeleri olarak tüm Edirne halkının temsilcileri olarak az önce okumuş olduğumuz bildiriyi Edirne Belediye Meclisi Bildirisi olarak yayımlıyoruz."

-2022 yılı "Edirne Yılı" ilan edilecek

Gürkan, 2022 yılının "Edirne Yılı" olarak ilan edilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafın büyük bir hızla toparlanmaya morale motivasyona ve desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 2019 yılına kadar Edirne'nin tam bir turizm ivmesi yakalamışken pandemi nedeniyle 2020 ve 2021'de bunun kesilmiş olması şehrimiz açısından da bir talihsizliktir. Turizmde tekrar kaldığımız yerden başlayabilmek bu atağı sürdürebilmek, bu yükselişi devam ettirebilmek adına 2022 yılının Edirne yılı olarak ilan edilmesi konusunu detaylı olarak çalışarak haziran meclisinde gündeme getireceğiz.

Bununla ilgili 2022 yılının 365 gününde Edirne'de çok farklı çeşitli etkinlikler turizm, eğitim kültür, sanat ve ticaret anlamında. Workshoplar, festivaller katılımlı etkinlikler ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapılmasıyla ilgili çok kapsamlı bir çalışmanın başlatılması talimatını bugün itibariyle veriyorum."

Meclisin gündem dışı maddesinde kız öğrenci yurdu yapılması için bir bina kiralanması maddesi de görüşüldü.

AK Partili Mehmet Çapoğlu, komisyon olarak yaptıkları incelemede genel olarak uygun görülen binanın yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğe uygun olup olmadığı konusunda tereddütlerinin olduğunu, Adana'daki yurt yangını sonrasında devletin yangın ve deprem konusunda teferruatlı davrandığını, bu konudaki raporların gelmesi taraftarı olduklarını ifade etti.

Gürkan, eksiklerin giderileceği konusunda görüş bildirmesi sonrası maddeyi oylamaya sundu. Madde oy çokluğuyla kabul edilmesi sonrası Gürkan, ret verenlerin isimlerinin tutanağa yazılmasını istedi.

Gürkan'ın "Cemaat yurtlarını alkışlarla kabul edenleri, Cumhuriyet yurtlarına karşı çıkanları herkes görecek" demesi üzerine Çapoğlu, böyle bir yakıştırmayı kabul etmediğini ifade etti.

Maddelerin görüşülmesi sonrası toplantı sona erdi.