Edirne Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

Edirne Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

17.05.2021 17:17
Edirne Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı, System.String[]

Edirne Belediyesi Meclisi, yayımladığı bildiriyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Edirne Belediyesi Meclisi, yayımladığı bildiriyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında belediyede yapılan Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında 12 madde görüşülerek karara bağlandı.

Millet İttifakı meclis üyelerinin sunduğu, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarını kınayan önerge okundu.

İsrail'in gayriinsani saldırılarının şiddetle kınandığı, Birleşmiş Milletlerin saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrının desteklendiği, Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesi çağrısının yapıldığı, herkesin İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya davet edildiği bildiri, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin de desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi.

"En kutsal haklarından yaşam hakkına saldırıyorlar"

Gürkan, İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarını kınadıklarını belirtti.

İsrail'in her geçen gün Gazze'de ve Filistin'de topraklarını haksız, hukuksuz ve insafsız bir şekilde büyüterek başka hiçbir millete yaşam hakkı tanımayan bir anlayışa geldiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"En son bayramdan önce başlayan ve bayramda da devam eden vahşi katliamlarla, hukuksuz saldırılarla, orantısız güçlerle orada hangi dinden, hangi inançtan, hangi milletten olursa olsun insanların en kutsal haklarından biri olan yaşam hakkına saldırılarla bunu sürdürüyorlar.

Üstelik İsrail Başbakanı da bunun devam edeceğini çok rahat bir şekilde uluslararası kamuoyuna açıklama cüretini de gösteriyor. Bu bağlamda Edirne Belediye Meclis üyeleri olarak tüm Edirne halkının temsilcileri olarak az önce okumuş olduğumuz bildiriyi Edirne Belediye Meclisi Bildirisi olarak yayımlıyoruz."

-2022 yılı "Edirne Yılı" ilan edilecek

Gürkan, 2022 yılının "Edirne Yılı" olarak ilan edilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafın büyük bir hızla toparlanmaya morale motivasyona ve desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 2019 yılına kadar Edirne'nin tam bir turizm ivmesi yakalamışken pandemi nedeniyle 2020 ve 2021'de bunun kesilmiş olması şehrimiz açısından da bir talihsizliktir. Turizmde tekrar kaldığımız yerden başlayabilmek bu atağı sürdürebilmek, bu yükselişi devam ettirebilmek adına 2022 yılının Edirne yılı olarak ilan edilmesi konusunu detaylı olarak çalışarak haziran meclisinde gündeme getireceğiz.

Bununla ilgili 2022 yılının 365 gününde Edirne'de çok farklı çeşitli etkinlikler turizm, eğitim kültür, sanat ve ticaret anlamında. Workshoplar, festivaller katılımlı etkinlikler ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapılmasıyla ilgili çok kapsamlı bir çalışmanın başlatılması talimatını bugün itibariyle veriyorum."

Meclisin gündem dışı maddesinde kız öğrenci yurdu yapılması için bir bina kiralanması maddesi de görüşüldü.

AK Partili Mehmet Çapoğlu, komisyon olarak yaptıkları incelemede genel olarak uygun görülen binanın yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğe uygun olup olmadığı konusunda tereddütlerinin olduğunu, Adana'daki yurt yangını sonrasında devletin yangın ve deprem konusunda teferruatlı davrandığını, bu konudaki raporların gelmesi taraftarı olduklarını ifade etti.

Gürkan, eksiklerin giderileceği konusunda görüş bildirmesi sonrası maddeyi oylamaya sundu. Madde oy çokluğuyla kabul edilmesi sonrası Gürkan, ret verenlerin isimlerinin tutanağa yazılmasını istedi.

Gürkan'ın "Cemaat yurtlarını alkışlarla kabul edenleri, Cumhuriyet yurtlarına karşı çıkanları herkes görecek" demesi üzerine Çapoğlu, böyle bir yakıştırmayı kabul etmediğini ifade etti.

Maddelerin görüşülmesi sonrası toplantı sona erdi.

Edirne Belediyesi, Filistin, Edirne, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Silahını gösteren ve Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı         
17:56
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı         
17:49
İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok         
17:40
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı         
16:19
Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor         
16:07
Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri         
15:25
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 18:33:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement