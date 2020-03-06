Edirne Belediye Meclisi'nden İdlib saldırısına ortak tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Belediye Meclisi'nden İdlib saldırısına ortak tepki - Son Dakika

Edirne Belediye Meclisi'nden İdlib saldırısına ortak tepki

6 saat önce

Edirne Belediye Meclisi, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik saldırıyı, Meclis'te üyesi bulanan tüm parti gruplarının imzaladığı ortak bir önergeyle kınadı.

Edirne Belediye Meclisi'nden İdlib saldırısına ortak tepki, System.String[]

Edirne Belediye Meclisi, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik saldırıyı, Meclis'te üyesi bulanan tüm parti gruplarının imzaladığı ortak bir önergeyle kınadı.

Edirne Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda 9 gündem 3 gündem dışı olmak üzere 12 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesinde Meclis gündemine gelen ortak önergeyi okuyan Belediye Başkanı Gürkan, İdlib'de yapılan saldırının Türk milletini derinden etkilediğini söyledi.

Türk ordusuna yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı Edirne halkı adına Edirne Belediye Meclisi olarak şiddet ve nefretle kınadıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediye Meclisi olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi, milli ve manevi değerlerimiz mevzubahis olduğunda ortak bir anlayış içerisinde hareket edeceğimizi kamuoyuna bildiririz. Zaferleri ve geçmişi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık ışıklarını taşıyan; cesaretiyle dosta güven, düşmana korku salan kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız."

Edirne, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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