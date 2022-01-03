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Edirne Belediye Meclisinin ilan ettiği "2022 Edirne yılı" ziyaretlerle başladı - Son Dakika

Edirne Belediye Meclisinin ilan ettiği "2022 Edirne yılı" ziyaretlerle başladı

03.01.2022 14:52

Edirne'nin plaka kodunu taşıyan yıl olması ve kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle bu yılın "2022 Edirne yılı" olarak ilan edilmesi ile bir yıl sürecek faaliyet programı ziyaretlerle başladı.

Edirne'nin plaka kodunu taşıyan yıl olması ve kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle bu yılın "2022 Edirne yılı" olarak ilan edilmesi ile bir yıl sürecek faaliyet programı ziyaretlerle başladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi önünde düzenlenen törende Edirne'nin tarihi ve kültürüyle muhteşem bir kent olduğunu belirtti.

Edirne'ye hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gürkan, yaşayanların mutlu, yaşamayanların ise gıpta ettiği bir kent oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Gürkan, "2022 Edirne yılı" faaliyetlerini zil çalarak başlattı.

Valilik ziyareti

Gürkan ve belediye meclis üyeleri, daha sonra Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Ziyarette, Edirne'nin atanmış, seçilmiş kentte yaşayan herkesin hizmet etmenin ortak gayesi olduğunu vurgulayan Gürkan, "Zatıaliniz de devletin temsilcisi olarak bunu her zaman gösteriyorsunuz. Edirne hepimizin sevdası, aşkı, heyecanı, vazgeçilmezi. Bu noktada ilk ziyaretimizi, devletimizin Edirne'deki en üst makamı olan, bayrağımızı gururla taşıyan sizlere yapmak istedik belediye meclis üyesi arkadaşlarımla beraber. Bu yılı birlikte yaşayacağız inşallah." diye konuştu.

Vali Ekrem Canalp de 2022'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının arifesinde olması ve Edirne'nin kurtuluşunun 100 yılı olması dolayısıyla çok özel bir yıl olduğunu söyledi.

Canalp, yıl içerisinde yapılacak tüm etkinliklerde "2022 Edirne yılı" mottosunu kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere olsun herkesin benimseyerek kullanmasının kente çok ayrı bir hava katacağını belirtti.

Bu organizasyonların Edirne açısından çok pozitif gelişmeleri de kendi arkasından çekeceğine inandığını ifade eden Canalp, şunları söyledi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Edirne'nin genelinde, bu meclis kararının oy birliğiyle alınmış olması örneğinde olduğu gibi bütün siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurumlarımızın, herkesin buna gönül vererek bu motto çerçevesinde hareket ediyor olması Edirne'mize ilave bir enerji sağlayacaktır. Bu enerjinin faydasını da biz Edirne olarak her şeyimizle beraberce yaşayacağız."

Heyet, daha sonra İl Genel Meclis üyelerini ziyaret etti.

Edirne Belediye Meclisinin ilan ettiği 2022 Edirne yılı ziyaretlerle başladı
Edirne Belediye Meclisinin ilan ettiği 2022 Edirne yılı ziyaretlerle başladı
Edirne Belediye Meclisinin ilan ettiği 2022 Edirne yılı ziyaretlerle başladı

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Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Meclisinin ilan ettiği '2022 Edirne yılı' ziyaretlerle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne Belediye Meclisinin ilan ettiği "2022 Edirne yılı" ziyaretlerle başladı - Son Dakika
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