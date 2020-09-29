Edirne Belediyesi 300 bin menekşe fidesi yetiştirdi - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin peyzaj ve ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere 300 bin menekşe fidesi yetiştirildiğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kış sezonunda kullanılmak üzere fide ekim çalışması başlattığını belirtti.

Belediye imkanlarıyla yapılan çalışmaların ekonomik olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Park Bahçeler Müdürlüğümüz kış sezonu hazırlıklarını yapıyor. Çoğunluğunu kendimiz yetiştiriyoruz, gördüğünüz seralarda. Yeşil alan ve park alanı değerlendirdiğimiz toplam alan 1,5 milyon metrekare. Ayrıca 12 bin metrekare de çiçeklendirilmiş alanımız var. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kendi imkanlarıyla daha da ekonomik olarak yetiştirdiği menekşe fidelerini şehrimizin her tarafına ekerek, Edirne'mizi güzelleştiriyoruz."