Edirne Belediyesi atık yağ getirene maske ve bulaşık deterjanı hediye edecek - Son Dakika

Edirne Belediyesince 5 litre atık yağ getirenlere maske ve bulaşık deterjanı hediye edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından başlatılan kampanya ile çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Ev ve işyerlerinde lavabolara dökülen bir litre atık yağın doğada 1 milyon litre temiz suyu kirlettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre bilincini arttırmak, suyu, çevreyi ve geleceği korumak için yeni bir kampanya başlattık. 5 litre bitkisel atık yağ biriktirip bize teslim eden vatandaşlarımıza 5 adet maske ve 1 litre bulaşık deterjanı hediye ediyoruz. 5 litre bitkisel atık yağ biriktiren vatandaşlarımız Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi'ne teslim edebilirler.

Talep etmeleri halinde de ekiplerimiz atık yağları evlerden teslim alabilir. Vatandaşlarımız 213 51 51 ve 444 28 45 nolu telefonlardan bizimle iletişime de geçebilirler. Ayrıca site, işletme, özel ve resmi kurumların bulunduğu alanlarda 30 litrelik bidonların olduğu 200 bitkisel atık yağ toplama noktası oluşturduk. Vatandaşlar atık yağlarını buralardaki bidonlara da dökebilirler."