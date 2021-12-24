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Edirne Belediyesi güreşçisi Melda Dernekçi Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Edirne Belediyesi güreşçisi Melda Dernekçi Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu

24.12.2021 15:47
Edirne Belediyesi güreşçisi Melda Dernekçi Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu

Edirne Belediyesinin ilk kadın güreşçisi olan Melda Dernekçi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Edirne Belediyesinin ilk kadın güreşçisi olan Melda Dernekçi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milli güreşçi Dernekçi, şampiyonada çıktığı 5 karşılaşmayı rakiplerine puan vermeden kazandı.

Türkiye şampiyonu olan Dernekçi elde ettiği başarıyla A Milli Takımı girmeye hak kazandı.

Başarılı güreşçi Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

Gürkan, Dernekçi ile gurur duyduklarını söyledi.

Dernekçi'nin Edirne Belediyesi'nin ilk kadın güreşçi olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Güreşçimiz, sevgili kızımız Melda, 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Melda, hiç puan vermeden 5 maçta da 10-0 galip gelerek, rakiplerine 1 puan bile vermeden, bir anlamda da Türkiye rekoru kırmış oldu. Tabi biz gurur duyuyoruz Melda ile. Kendisi Edirne'nin kızı hem de Edirne Belediyesinin ilk kadın güreşçisi. Kırkpınar'ın ev sahibi olan Edirne Belediyesinin ilk kadın güreşçisi. Bu anlamda da hem kendi ilki yaşadı hem de bize bir ilki yaşattı. Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra en az onun kadar önemli bir başka başarı daha var. Bu başarısı ile doğrudan A Milli Takıma girme hakkı kazandı ve bundan sonra düzenlenecek hem dünya hem Avrupa hem de olimpiyat oyunlarına doğrudan katılma hakkı kazandı."

Dernekçi de şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını ve daha büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Edirne Belediyesi güreşçisi Melda Dernekçi Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu

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Edirne Belediyesi, Türkiye, Edirne, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Belediyesi güreşçisi Melda Dernekçi Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne Belediyesi güreşçisi Melda Dernekçi Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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