Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti - Son Dakika

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Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti
6 saat önce
Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti
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