Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti - Son Dakika

Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

6 saat önce

Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti.

Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

Edirne Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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