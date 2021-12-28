Edirne Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen sosyal denge tazminatı artışında anlaştı - Son Dakika

Edirne Belediyesi, Tüm Yerel-Sen ile 1 Ocak'ta geçerli olmak üzere belediyede çalışan memurlara ödenecek olan sosyal denge tazminatının yüzde 100 üzerinden imzalanması konusunda anlaşmaya vardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Koç, Tüm Yerel Sen Genel Sekreteri Savaş Çerkez, Edirne Şube Başkanı Mümin Tolgahan Arıcanlı ile Şube Yönetim Kurulu Üyeleri; Zafer Varol, Altan Güzelli, Özgür Şeker, Akın Çiftçi, Bahar Sarıkaya, Özkan Güleş, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette belediyede çalışan memurlara yönelik ödenecek olan sosyal denge tazminatı konusunda anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, her zaman emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek yapılan anlaşmanın belediyede çalışan memurlara hayırlı olmasını diledi.