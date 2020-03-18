Edirne Belediyesi işletmelerinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Edirne Belediyesi işletmelerinde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması yönündeki genelgesinden sonra, Edirne Belediyesine ait Protokol Evi ve Kent Ormanı Kahvaltı Salonu işletmelerini kapattıklarını bildirdi.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması yönündeki genelgesinden sonra, Edirne Belediyesine ait Protokol Evi ve Kent Ormanı Kahvaltı Salonu işletmelerini kapattıklarını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, halkın yoğun ilgi gösterdiği Meriç Nehri kenarında yer alan belediyeye ait iki işletmeyi, ikinci bir duyuruya kadar kapattıklarını belirtti.

Ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerinin halkın sağlığını koruma amaçlı olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldı. Sadece Edirneliler değil, ilimize gelen çok sayıda misafirimiz de Protokol Evi ve Kent Ormanı işletmelerimize büyük ilgi gösteriyor. Ama alınan tedbir halkımızın sağlığını korumak için. Şu anda kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Biz de Bakanlığın kararı doğrultusunda Protokol Evi ve Kent Ormanı Kahvaltı Salonu'nu kapattık. Vatandaşlarımızın, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların yaptığı koronavirüs uyarılarına önem vermelerini ve uymalarını bir kez daha rica ediyorum."

Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:04 Kaynak: AA

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