Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak - Son Dakika
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Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak

28 dakika önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.

Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetlerini durduran Edirne Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:28 Kaynak: AA

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