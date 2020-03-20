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Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak
28 dakika önce
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetlerini durduran Edirne Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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