Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetlerini durduran Edirne Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız."