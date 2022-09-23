Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

23.09.2022 17:32
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni ziyaret etti.

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müze eğitmenleri çocuklara dünyanın oluşumundan bugüne kadar gelen canlı yaşamı hakkında bilgiler verdi.

Çocuklara müze gezisi sırasında eşlik eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, tüm öğrencileri müzeye davet ettiklerini belirterek, "Bugün müzemizde Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencilerini ağırlıyoruz. Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, Balkanlarda ve Trakya'daki en büyük çocuk müzesi. İnteraktif bir eğitim veriyoruz. Çocuklarımız burada yaşayarak, görerek ve dokunarak öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Sevgili çeltik hasadına katıldı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çeltik üreticilerini ziyaret etti.

Çiftçilerin çeltik mesaisine ortak olan Sevgili, biçerdövere binerek çeltik hasat etti.

İpsala Ovası'nda hasadın başladığını belirten Sevgili, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Müftü Bozkurt, Kaymakam Kaya'yı ziyaret etti

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bozkurt'a çalışmalarında başarı diledi.

Bozkurt da Kaya'ya teşekkür etti.

Bozkurt'a ziyaretinde Müftü Yardımcısı Adem Özsoy ve Süloğlu Müftüsü İsa Demirkaynak da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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